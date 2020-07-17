Народный депутат Александр Фельдман намерен баллотироваться в мэры Харькова от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Фракция ОПЗЖ единогласно поддержала мое выдвижение кандидатом на пост харьковского городского головы на предстоящих местных выборах. Я благодарен фракции за поддержку. Для меня участие в выборах харьковского городского головы – большая ответственность. Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей.

Очень надеюсь, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города. Важно, чтобы это не было борьбой за власть, за кресло, за тотальный контроль над городом. У харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей", - написал он.

Напомним, что о своем намерении баллотироваться на пост харьковского городского головы Александр Фельдман заявил в декабре 2019 года. В этом году местные выборы пройдут в Украине 25 октября.

Отметим, что в Раде уже утвердили образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам на грядущих выборах. В нем необходимо указать не только партию, которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы.

"Страна" подробно объясняла, как проголосовать украинцам лично и онлайн.