Во время заседания Верховной Рады перед принятием постановления о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в Крыму произошел очередной скандал.

Трансляцию заседания в пятницу, 17 июля, опубликовала "Страна".

Так, народные депутаты от "Голоса", "Слуги народа" и "ЕС" заблокировали трибуну, протестуя против заявления одного из депутатов (его фамилию они не назвали), который заявил, что у Украины нет суверенитета. Также они потребовали, чтобы глава парламента Дмитрий Разумков обратил внимание на это заявление.

Отметим, что речь идет о заявлении депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

"Я вчера специально не пришел на празднование 30-летия Декларации о суверенитете Украина, потому что нечего праздновать, суверенитет полностью отдан внешнему управлению", - сказал Волошин.

Напомним, сегодня во время заседания Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в Крыму. "За" проголосовали 306 нардепов.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что обещала украинцам декларация о суверенитете, которой исполнилось 30 лет.