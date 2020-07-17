Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию IX созыва. Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание парламента.

"Страна" вела прямую трансляцию заседания Рады в пятницу, 17 июля.

Так, Разумков объявил, что четвертая сессия работы Верховной Рады стартует во вторник, 1 сентября, 2020 года. Кроме того спикер украинского парламента анонсировал внеочередное заседание, которое состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.

Стоит отметить, что во время третьей сессии парламент успел отправить в отставку Кабмин Алексея Гончарука, принять "антиколомойский закон", назначить нового "мовного омбудсмена" и легализовать в стране игорный бизнес.

Напомним, сегодня мы публиковали возможную повестку рабочего дня нардепов для внеочередного заседании 21 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что на сегодняшнем заседании Рада приняла за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине. Законопроект об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык сегодня депутаты рассмотреть не успели.