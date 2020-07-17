Разумков закрыл третью сессию IX созыва Рады. 21 июля состоится внеочередное заседание
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию IX созыва. Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание парламента.
"Страна" вела прямую трансляцию заседания Рады в пятницу, 17 июля.
Так, Разумков объявил, что четвертая сессия работы Верховной Рады стартует во вторник, 1 сентября, 2020 года. Кроме того спикер украинского парламента анонсировал внеочередное заседание, которое состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.
Стоит отметить, что во время третьей сессии парламент успел отправить в отставку Кабмин Алексея Гончарука, принять "антиколомойский закон", назначить нового "мовного омбудсмена" и легализовать в стране игорный бизнес.
Напомним, сегодня мы публиковали возможную повестку рабочего дня нардепов для внеочередного заседании 21 июля.
Ранее "Страна" сообщала, что на сегодняшнем заседании Рада приняла за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине. Законопроект об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык сегодня депутаты рассмотреть не успели.