Украинское правительство еще не приняло решения по поводу того, разрешат ли в этом году брацлавским хасидам приехать в Умань для празднования Рош-ха-Шана.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады 17 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В планах Кабмина - изучить вопрос и провести несколько комиссий. Так, на предложение одного из депутатов запретить въезд хасидов из-за ситуации с коронавирусом, Шмыгаль ответил, что "еще есть время".

"Если хотите, мы с вашим участием проведем соответствующие комиссии, в том числе и государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем абсолютно взвешенное решение", - сказал премьер.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрей заявлял, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана не представляется возможным из-за коронавируса.

Впрочем, после этого представители Объединенной еврейской общины Украины объявили, что Министерство иностранных дел Украины не вводило запрет на въезд брацлавских хасидов в Умань.