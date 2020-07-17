Выживший после страшного ДТП 14-летний Святослав Цурканов, который потерял в результате аварии всю свою семью, переведен из реанимации в обычную палату. После ДТП он был под наблюдением врачей в Охматдете.

Об этом сообщают Podrobnosti.

Отмечается, что после гибели в ДТП мамы, папы, сестры и брата его судьбой занимается дядя.

Напомним, авария произошла 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Мерседес" с госномером AI0999HB на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил "Хюндай". В этой машине находилась целая семья - мать, отец, дочь и двое сыновей. В результате выжил только Святослав, а все его родные погибли.

Водитель, который стал виновником ДТП, остался жив и почти не пострадал. Его задержали и взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Полиция на месте аварии обнаружила в крови Желепы 1,36 промилле алкоголя - при максимально допустимом показателе 0,2. Превышение почти в семь раз. За содеянное ему грозит 5 до 10 лет тюрьмы.