Президент США Дональд Трамп применяет в быту слово "ниггер" и антисемитские оскорбления. Об этом в эфире канала NBC поведала его племянница - Мэри Трамп. Женщина выпустила книгу под названием "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Фрагмент трансляции опубликован в микроблоге в Twitter журналиста телеканала Джоффа Беннетта.

На опубликованном видео запечатлено, как ведущая Рейчел Мэдоу задала Мэри вопрос об использовании оскорблений по расовому признаку в семье Трампов. Она попросила уточнить, использовал ли нынешний президент при племяннице "слово на букву "н"" и антисемитские ругательные слова.

"О да, конечно. И я не думаю, что это должно кого-то удивлять, учитывая, насколько сильно он проявляет расизм сейчас", - ответила племянница американского президента. Ведущая переспросила у нее, действительно ли она слышала, как Трамп выражается подобным образом, и Мэри дважды ответила утвердительно.

BREAKING: President Trump's niece tells @maddow that she's heard Trump use anti-Semitic slurs and the N-word.



The latest for @NBCNightlyNews: pic.twitter.com/55FERVVXgX