В Житомире произошло очередное ЧП. Здесь, сегодня ночью, 17 июля, во дворе дома Борислава Розенблата (был во фракции бывшего президента - БПП) прогремел мощный взрыв, неизвестные бросили гранату во двор бывшего нардепа.

О чрезвычайном происшествии сообщил сам Борислав Розенблат в соцсети.

"К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов?.. Заявление в полицию написано, ждем установления личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся!", - написал Борислав Розенблат.

Позже отдел коммуникации полиции Житомирской области сообщил, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. Сотрудники полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.

"В результате первоочередных действий установлено, что около 03.00 через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - добавили правоохранители.

Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления всех обстоятельств ЧП, предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что суд открыл дело по иску Борислава Розенблата к Порошенко и Сытнику.