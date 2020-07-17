Вчера "Страна" рассказала, что под залог вышла Елена Мазурова - фигурант дела о взятке руководству НАБУ и САП.

Ее подозревают в соучастии в передаче шести миллионов долларов за закрытие дела против владельца фирмы "Буризма" Николая Злочевского.

Взятку разоблачили (а возможно и сами спровоцировали) антикоррупционные органы в начале июня (детально мы анализировали этот инцидент в материале Удар по Ермаку, защита для Сытника. Кто и зачем хотел дать главе НАБУ рекордную взятку в истории Украины)

Сегодня "Страна" узнала некоторые подробности следствия по Мазуровой.

Как сообщил наш источник в САП, в изъятом телефоне Елены Мазуровой обнаружена переписка с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Речь в ней идет о широком перечне вопросов, включая обсуждение нюансов по разным уголовным делам.

Также установлено, что Венедиктову и Мазурову связывают и достаточно тесные личные отношения. В частности зафиксировано, что Мазурова покупала для нее одежду в дорогих магазинах, которую затем Венедиктова забирала без оплаты.

Интересно, что еще сразу после задержания Мазуровой, Артем Сытник и Назар Холодницкий заявили о том, что у взяткодателей был подельник в Офисе генпрокурора. Который накануне передачи денег проверял статус дела против Злочевского в Едином реестре досудебных расследований.

Данные о такой проверке отображаются в системе. Закрытие дело через ЕРДР было, по словам антикоррупционеров, условием представителей Злочевского. Поэтому они внесли в реестр ложную запись - чтобы агент взяткодателей мог проверить эту информацию и дать отмашку на передачу денег.

Тогда же Артем Сытник заявил, что теперь Ирина Венедиктова должна найти "крота" в своем ведомстве. О том нашли ли "крота" до сих не пор не сообщается.

Напомним, что незадолго до громкой истории со взяткой в $6 миллионов между Холодницким и Веннедиктовой случился публичный конфликт со взаимными обвинениями.

Вскоре после задержания Мазуровой и ее подельников, появилась информация, что Офис генпрокурора пытается отстранить Холодницкого от исполнения обязанностей. Письмо об этом из офиса Венедиктовой было подписано 10 июня, то есть за пару дней до скандала со взяткой. Но затем, уже после скандала со взяткой, рассмотрение этого вопроса отложили.