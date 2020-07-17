Из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения перспективы урегулирования ситуации на Донбассе могут не оправдаться.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, в Москве настороженно отнеслись к заявлениям Киева о неактуальности минского комплекса мер и о том, что его нужно заменить более современным документом.

Кроме того, Песков заявил, что "даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры", невозможно без участия представителей самопровозглашенных республик. При этом он отметил, что "украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними".

Напомним, ранее глава России Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель сообщили, что недовольны заявлениями Украины о необходимости пересмотреть Минские соглашения. Кроме того, Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.

Как сообщалось, в начале весны украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что Украина выйдет из Минских договоренностей, если "нормандская четверка" за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников позже констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям.