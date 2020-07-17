Утром в пятницу, 17 июля, "Демократична сокира" устроила перед зданием Верховной Рады перформанс против закона об отсрочке украинизации русскоязычных школ.

Участники акции выложили куски дерева в виде костра и зажгли дымовые шашки. При этом протестующие стучали палками по металлическим вёдрам. Действо было похоже на имитацию сценки из жизни первобытных людей.

По словам организаторов перформанса, это предупреждение для нардепов, что не нужно голосовать за закон Бужанского. Если депутаты проголосуют, то они зажгут костер.

"Такие костры начнут гореть по всей стране",- пригрозил участник акции.

Также утром перед протестующими под Радой выступил экс-спикер парламента Андрей Парубий, который заявил, что у него перед глазами 2012 год.

"Закон Бужанского стоит далеко в повестке дня, но я как бывший спикер могу сказать, что перенести закон Бужанского с последнего на первое место в повестке дня можно одним решением", - заявил Парубий.

Он также добавил, что в партии "Евросолидарность" есть план и сценарий как противостоять закону Бужанского, но он пока не хочет говорить про этот план.

Напомним, в повестке дня Рады на 17 июля был законопроект отсрочке украинизации школ. Однако в итоге рассматривать проект закона Бужанского №2362 не стали.

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