Проект закона "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях" не рассматривали сегодня в Раде.

Отметим, что в повестку дня на пятницу, 17 июля, данный законопроект был внесен, но по непонятным причинам народные депутаты не стали его рассматривать на заседании парламента.

Нардеп Бужанский подтвердил в комментарии "Стране", что его законопроект не успели рассмотреть сегодня.

Напомним, законопроект Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Предлагалось уровнять русские школы в правах со школами с обучением на языках ЕС, которые должны были перейти на украинский с 1 сентября 2023 года.

Подробно ситуацию с законопроектом Бужанского мы анализировали здесь.