Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля BMW с машиной скорой медпомощи, которая ехала на вызов. ДТП произошло в Ужгороде в полночь. Все пострадавшие - водитель BMW и четыре работника неотложки - госпитализированы.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Виталий Глагола.

"В Ужгороде на улице Собранецкой черная BMW влетела в Ford скорой помощи, именно выезжал со станции скорой помощи на вызов. В итоге 5 пострадавших. 1 водитель BMW и 4 работников бригады скорой помощи. Сейчас все участники ДТП госпитализированы", говорится в сообщении.

По данным журналиста, за рулем BMW находился зять экс-заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.

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