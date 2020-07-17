Депутат Черкасского горсовета, которого задержали за покушение на убийство заместителя мэра города, находится в оппозиции к городскому голове.

Об этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал в комментарии "Стране".

"Мотивов я не знаю. Но этот депутат был подчиненным моего зама Юрия Ботнара, который курировал направление образования и науки, а потом этого депутата сократили и он стал простым специалистом. Возможно, с этого и началась история", - сообщил "Стране" Анатолий Бондаренко.

По словам городского головы Черкасс, депутат, который заказал убийство его заместителя, - это Максим Шадловский, который находится в оппозиции к городскому голове.

"Вчера я участвовал в следственных действиях, были обыски, в записях фигурировала какая-то кислота", - добавил мэр Черкасс.

Кроме того, Бондаренко отметил, что когда он заявлял о пропаже своего зама, он не знал о том, что в этот момент правоохранители инсценируют его убийство, чтобы поймать заказчика.

"Я не знал. Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 07:00 позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась. Думаю, что изначально и его жена была не в курсе", - рассказал Анатолий Бондаренко.

Напомним, 16 июля правоохранители задержали депутата Черкасского городского совета за организацию заказного убийства заместителя мэра города.