Во пятницу, 17 июля, Киев и 6 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина. За сутки Черниговская и Черновицкая области улучшили свои показатели, по сравнению с предыдущим днем, а Львовская область оказалась в списке не готовых к смягчению ограничений.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Отметим, что критерии, по которым тот или иной регион относят к проблемным, то есть не готовым к смягчению карантина, ранее установил Кабмин:

В больницах для пациентов с Covid-19 заполнено больше 50% коек.

Охват тестами на коронавирус составляет менее 24 на 100 000 населения.

Коэффициент выявления случаев заболевания превышает 11%.

Динамика роста случаев инфицирования (общее число случаев за эту неделю по сравнению с количеством за прошлую), превышает 10%.

По состоянию на 17 июля в Украине к смягчению карантина не готовы:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Луганская область,

Харьковская область.

Напомним, по состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавирусной болезни. По количеству заболевших с начала пандемии лидирует Львовская область (7 754 случая), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940).

Также мы сообщали, что Минздрав готовится изменить условия карантина. Украину разделят на четыре зоны. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области, а не регионе в целом.