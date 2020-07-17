Депутаты Верховной Рады Украины во время очередного заседания в пятницу, 17 июля, приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.

Трансляцию заседания опубликовала "Страна".

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Голоса распределились следующим образом:

"Слуги народа" - 213,

"За будущее" - 8,

"Доверие" - 11,

внефракционные - 6

Напомним, 12 июня Кабмин решил создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. По словам премьера Дениса Шмыгаля, существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

Затем в среду, 15 июня, Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Вчера в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства изменили проект постановления и предложили увеличить количество новых районов до 136.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как новое деление на районы может затормозить местные выборы.