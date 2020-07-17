Рада почти в четыре раза сократила количество районов в Украине
Депутаты Верховной Рады Украины во время очередного заседания в пятницу, 17 июля, приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.
Трансляцию заседания опубликовала "Страна".
За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Голоса распределились следующим образом:
- "Слуги народа" - 213,
- "За будущее" - 8,
- "Доверие" - 11,
- внефракционные - 6
Напомним, 12 июня Кабмин решил создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. По словам премьера Дениса Шмыгаля, существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".
Затем в среду, 15 июня, Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.
Вчера в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства изменили проект постановления и предложили увеличить количество новых районов до 136.
Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как новое деление на районы может затормозить местные выборы.