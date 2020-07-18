Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой не допустить захвата Киево-Печерской Лавры. В частности, в тексте документа просят не разрывать договор аренды с Украинской Православной Церковью и не передавать храмово-монастырский комплекс православной святыни в ведение ПЦУ.

По состоянию на 17 июля документ поддержали, подписав его уже около 24 000 человек из необходимых для его рассмотрения 25 000. Он опубликована на сайте петиций президенту Украины. До завершения сбора подписей осталось 9 дней.



"Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас господин Президент, не допустить в который раз попытки незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды", - отмечают авторы петиции.

В Украинской Православной Церкви обратили внимание верующих на данную петицию, отметив ее важность для сохранения Киево-Печерской лавры.

Більшість не повинна мовчати! — прот. Микола Данилевич закликав вірян УПЦ підписувати петицію на підтримку... Опубликовано Українська Православна Церква Пятница, 10 июля 2020 г.

Фото: petition.president.gov.ua

Как сообщала "Страна", после снятие карантина с Киево-Печерской Лавры Виталий Кличко заявил, что в столице карантинные меры также сняли с Ионинского и Свято-Покровского монастырей.

Напомним, что недавно у предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия отметили День ангела.