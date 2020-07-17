В ходе заседания в пятницу, 17 июля, Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в Крыму. "За" проголосовали 306 нардепов.

Авторами постановления выступили депутаты фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

В заявлении сказано, что Рада обращается к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций, дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на территории Крыма.

Также Рада призывает членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение упомянутого голосования в Крыму.

Кроме того, Украины призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Рада 17 июля рассмотрит законопроекты об "инвестнянях", сокращении районов и отсрочке украинизации школ.

Также мы писали, что сегодня партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию.