Украина посылает свое военное подразделение для выполнения миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине. В составе сил международного контингента наши солдаты и офицеры будут контролировать выполнение условий Дейтонского мирного договора.

Отправка украинского контингента стала возможной после того, как Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС одобрил участие наших военных в миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине - EUFOR. Об этом передает боснийское издание Dnevni avaz.



Это решение Комитета было принято и вступило в силу еще 14 июля. Добавим, что в состав миссии EUFOR входят военнослужащие 20 стран, включая членов ЕС и страны, не входящие в этот союз.



Военный контингент EUFOR находится в Боснии и Герцеговине для наблюдения за выполнением военной части Дейтонского соглашения от 2 декабря 2004 года.

Справка "Страны"

Дейтонский договор - рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina). Оно предусматривало прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособление территорий, положив таким образом конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 гг. Документ был согласован 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо, отсюда и название - Ред.) и подписан 14 декабря 1995 года в Париже президентом Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.

