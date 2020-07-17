Депутаты Верховной Рады собираются значительно увеличить штрафы за бросание окурков от сигарет на улице.

Соответствующий проект закона могут принять уже этой осенью, передает PravdaTUT.Lviv.

Как рассказала изданию юрист Лилия Баюш, закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе ответственность за бросание окурков и другого мусора.

Закон предусматривает увеличение штрафов от 1700 и до 2500 гривен, то есть от 100 до 150 необлагаемых минимумов.

По мнению экспертов, новые штрафы собираются приравнять к европейским.

"Страна подписала соответствующие договоры и должна привести свое законодательство к законодательству в этой сфере в странах Европейского Союза. Фактически, нас сейчас обязывают усилить ответственность", - отметила юрист.

Действующие сейчас штрафы за выброшенные окурки считают "смешными" и почти не урегулированными. Патрульным трудно оштрафовать кого-то за курение в неположенном месте, и тем более за засорение окурками.

По словам старшего лейтенанта полиции Александра Гунчерюка, чаще всего такие нарушения фиксируются на стационарных остановках общественного транспорта и на детских площадках. Кроме этих мест, курить запрещено также в подъездах, подземных переходах, на территории учреждений обучения и здравоохранения, в лифтах, таксофонах, помещениях культурного и государственного назначения.

Сейчас предусмотрена санкция штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 170 гривен. В то же время за мелкое засорения окружающей среды штрафные санкции могут быть еще меньше. Так, за выброшенный хлам из поезда придется заплатить до 170 гривен, а вот если выбросить мусор из авто - наказание составляет всего 17 гривен. Поэтому законопроект и призван повысить пеню до такого уровня, чтобы люди боялись мусорить.

Напомним, за полгода в Киеве оштрафовали больше 4 тысяч человек, которые курили в запрещённых местах. Это пополнило бюджет на 94 тысячи гривен.

Также мы писали, что вТернополе полицейские задерживали курильщиков на вокзале и разводили их на золото и смартфоны.