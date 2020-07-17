Двоим причастным к гибели следователя СБУ, тело которого нашли в Киеве на улице Иорданской, сообщили о подозрении в совершению разбойного нападения и нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

По данным следствия, 14 июля 2020 примерно в 23 часов 30 минут, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, затем нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

Задержанными по подозрению в совершении преступления являются двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных правоохранители изъяли банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку. Также установлен человек, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Также в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Сейчас в суд прокуратура подготовила ходатайство об аресте подозреваемых.

Напомним, 15 июля в Оболонском районе столицы было обнаружено тело без пяти минут отставника, старшего следователя по особо важным делам второго отдела первого управления досудебного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Подробнее о том, что случилось с офицером спецслужбы можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что СБУ задержала на границе экс-замдиректора "Завода им. Малышева" и изъяла у него медали "75 лет Великой Победы".