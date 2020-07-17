Экс-президент Петр Порошенко, который сегодня активно выступает против отсрочки ликвидации русскоязычных школ, раньше придерживался кардинально противоположного мнения. Так, в 2005 году, будучи секретарем СНБО, он обещал остановить процесс закрытия русскоязычных школ и даже создать телеканал для населения Украины, которое говорит по-русски.

Об этом тогда писало издание "Цензор.нет".

В частности, Петр Порошенко в феврале 2005 года, то есть 15,5 лет назад, был глубоко убежден в том, что вопрос обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором они хотят, и учить этому языку своих детей в школах – "проблема, в том числе и национальной безопасности государства".

Также он заявлял, что языковую тему раскачивают накануне выборов, поэтому СНБО намерен координировать усилия органов власти, чтобы остановить процесс закрытия русскоязычных школ, а в вузах - восстановить группы с русским языком обучения.

"Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году", заявлял Порошенко.

Напомним, сейчас в Украине разразился очередной скандал, вызванный законопроектом №2362, внесенном в Раду нардепом Максимом Бужанским.

Дело в том, что согласно действующему закону, школы, в которых обучение ведется на языках стран ЕС, переходят на украинский с 2023 года, а русскоязычные - с 2020-го. Бужанский инициировал законопроект, в соответствии с которым все учебные заведения уравняют в правах - и все они перейдут на украинский через три года.

После этого возмутилась партия Порошенко. 16 июля "Евросолидарность" митинговала против отсрочки ликвидации русских школ с плакатами вроде такого: "Хочешь "русский мир"? Езжай в Донецк".

Также мы писали, что Бужанского уже обозвали "украинофобом" и внесли в базу "Миротворца".

А мовный омбудсмен Креминь вчера вышел на одну сцену с Порошенко и заявил, что якобы украинским детям хотят запретить говорить по-украински.

Между тем, Рада 17 июля должна рассмотреть законопроект об отсрочке украинизации школ.