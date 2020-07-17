Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что военный медик, который погиб 13 июля около населенного пункта Зайцевое на Донбассе был гражданином Эстонии.

Об сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - говорится в сообщении. Глава МИД добавил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. По его словам, мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал он. После чего добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Напомним, 13 июля группа украинских военных попала в засаду "ДНР" во время эвакуации погибшего. Жертвой обстрела стал военный медик. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

После чего МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, добавив, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. "Страна" подробно описывала события 13 июля в серой зоне под Горловкой.

Также писали, что посольство США в Украине осудило убийство украинского военного медика на Донбассе.