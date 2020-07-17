Парламентская фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередной сессии Рады и начала сбор подписей в поддержку такого решения. Об этом на своей странице в соцсети сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередной сессии во вторник, 21 июля. Символичная для нас дата - ровно год со времени парламентских выборов… начали сбор подписей", - написала Кравчук.

Народный депутат опубликовала также скан бланка для подписей народных депутатов с предлагаемой повесткой дня, в которую "слуги народа" предлагают внести 20 вопросов. В частности, проекты законов о создании и ликвидации районов, об оборонных закупках (повторное второе чтение), о разведке (второе чтение).

Ранее "Страна" писала о том, что Рада 17 июля рассмотрит законопроекты об "инвестнянях", сокращении районов и отсрочке украинизации школ.

Также мы сообщали, что Зеленский в Раде с суфлера прочитал о российской агрессии и призвал объединиться против нее, как 30 лет назад.