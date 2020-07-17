Количество жителей Киева, у которых за прошлые сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 человек. За минувшие сутки выздоровели 160 жителей столицы - это рекордный показатель с начала пандемии.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Киеве достигло 6 689, из них 126 оказались летальными. За сутки выздоровели 160 жителей столицы, всего Covid-19 побороли 2 320 киевлян.

Так, по данным Кличко, за минувшие сутки заразились:

26 женщин от 18 до 83 лет,

5 девочек от 11 месяцев до 13 лет,

42 мужчины от 18 до 84 лет,

3 мальчика от 3 месяцев до 3 лет.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в Днепровском районе - 13. В Деснянском - 11, в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.

Отметим, что в Киеве число новых пациентов с коронавирусом уменьшается второй день подряд: 15 июля сообщалось о 147 заразившихся, 16-го - о 116 инфицированных.

Напомним, на утро 17 июля число заразившихся коронавирусом в Украине увеличилось на 809 человек.

Также мы писали, что Киевский лабораторный центр МОЗ Украины начал тестировать на коронавирус всех желающих.