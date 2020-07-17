В Украине обновили списки стран "зеленой зоны", учитывая новые критерии, утвержденные Кабинетом министров.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

"Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария и Египет – в "зеленой зоне". Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет министров установил показатель, по которому определяются страны "зеленой" и "красной" зоны, на уровне 55 активных больных 100 000 населения вместо 40. В "зеленой зоне" также находятся Турция и Хорватия", – говорится в сообщении.

В то же время в "красной зоне" находятся Черногория и Мальдивы.

Как напомнили в агентстве, граждане, приезжающие из "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Еще один вариант – пройти ПЦР-тест прямо в аэропорту. Такие лаборатории работают в Борисполе и во Львове.

Кроме того, сообщается, что Кабмин разрешил прекращать самоизоляцию или обсервацию, если въезжающий в Украину из "красной зоны" сделал тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и он оказался отрицательным. Из стран "зеленой" зоны въезд без ограничений.

Также для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Напомним, вчера стало известно, что Минздрав собирается пересмотреть критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны и использовать показатель инцидентности вместо количества активных больных на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.