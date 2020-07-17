Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируют организовать собственные военные учения с участием стран НАТО в ответ на запланированные российские командно-штабные учения "Кавказ-2020".

Об этом заявил украинский министр обороны Андрей Таран в ходе часа вопросов Кабмину в Верховной Раде. "Страна" вела онлайн-трансляцию.

Так, стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020" запланированы на последнюю декаду сентября, как раз на тот период, когда и РФ будет проводить "Кавказ 2020".

"В рамках этих учений нами планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал министр. По его словам, планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"...В рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", - добавил Таран.

По словам министра, Украина не видит угрозы наступления со стороны России в период проведения учений "Кавказ-2020". Он добавил, что Киев рассчитывает на участие стран НАТО в украинских учениях.

Напомним, о проведении "Кавказа-2020" было известно еще в декабре 2019 года. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил их на сентябрь. В мае текущего года Минобороны подтвердило, что активная фаза игр начнется осенью, а подготовительная - уже в июле. Ведомство назвало их самыми масштабными военно-стратегическими учениями года.

Также мы писали, что по словам главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели в связи с проведением "Кавказ-2020".

Также мы сообщали, что сегодня в России объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как заявлял Таран, признаки реальной подготовки вооруженных сил РФ к наступлению во время проведения учений "Кавказ-2020" не были замечены.