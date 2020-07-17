Арлем Дезир покидает пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа. Его истекающие 18 июля полномочия не были продлены. Незадолго до этого он подверг критике предлагаемый властями Украины законопроект о медиа.

После отставки он поблагодарил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в всех тех, кто прилагает усилия по продвижению свободы СМИ за плодотворное сотрудничество с ОБСЕ.

"Много наших сражений не были бы выиграны или были бы невозможны без вашей невероятной преданности и неустанной работы", - отметил Дезир в письме к сторонникам свободы слова, который поступил в адрес председателя НСЖУ Сергея Томиленко. Выдержки из текста глава НСЖУ опубликовал в Facebook в пятницу, 17 июля.

В частности, дипломат, который в свое время был министром в правительстве Франции, информирует, что заканчивает свой мандат Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, поскольку его полномочия не были продлены на второй срок и заканчиваются 18 июля 2020 года.

"Я собираюсь закончить свой мандат, я переживаю, что оставляю учреждение (представительства ОБСЕ по свободе медиа - Ред.) без руководителя с полномочиями. Но чувствую себя лучше, зная, что есть сильная команда на месте и что вы будете продолжать бороться за свободу СМИ и свободу выражения взглядов.

Для меня было настоящей честью служить представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, и это был чрезвычайно полезный опыт - встретить пылких и бесстрашных сторонников, которыми вы все есть", - отмечается в опубликованном сообщении.

Дезир также отметил, что глубоко потрясен сообщениями о поддержке, которые он получил за последние несколько недель, а также заявлениями о поддержке венского Офиса ОБСЕ по вопросам свободы слова.

Мандат Арлема Дезира не был продлен на новый трехлетний срок из-за блокирования такого решения всех стран ОБСЕ Азербайджаном, который недоволен критикой состояния свободы слова в стране.

О своей поддержке Арлема Дезира, как преданного защитника свободы слова и прав журналистов, заявляет Национальный союз журналистов Украины. Европейская федерация журналистов, в которую входит НСЖУ, является одним из инициаторов глобального обращения журналистских и правозащитных организаций стран-членов ОБСЕ с призывом продлить мандат представителя ОБСЕ Арлема Дезира по вопросам свободы медиа на новый трехлетний срок.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Мы разбирались, как авторы репрессивного закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке. Среди прочего в законопроекте "О медиа", который предлагается к принятию, прописана ускоренная блокировка СМИ, ужесточения санкций против журналистов и медиа, а также практически неограниченные полномочия Национального совета по телерадиовещанию, который получает право блокировать онлайн-СМИ.

Подробный анализ репрессивного законопроекта о медиа вы можете почитать в материале "Страны".