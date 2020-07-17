Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 17 июля, председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила о переходе ее политсилы в оппозицию.

"Мы пришли защищать страну и проводить реформы, а в итоге боремся с враньем. Враньем о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос государственного языка, враньем, которое рушит любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти. Наша надежда и ваша надежда только на нас самих", - сказала Рудик.

О том, что может стоять за этим заявлением Рудик пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Интересно, а где она (партия "Голос" - Ред.) до этого была? Этим вопросом тут же задались другие депутаты. "Хорошо так перейти в оппозицию после того как помогли "слугам народа" проголосовать за все зашкварные законы", - сказал депутат от группы "За будущее" Антон Поляков, имея в виду, видимо, голосование "Голоса" за закон о продаже земли", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что заявление о переходе в оппозицию, скорее всего, связано со сменой руководства НБУ, откуда будут вычищать близких к "Голосу" топ-менеджеров.

Напомним, "Страна" писала о том, как в "Голосе" хотят спастись от политического краха после ухода Вакарчука из Рады.

Также мы писали о том, что недавно все фракции Рады, кроме ЕС и "Голоса", попросили Зеленского помочь оставить в эфире шоу "Доброе утро, страна!".