В пятницу, 17 июля, неподконтрольная Украине часть Донбасса со своей стороны на один день откроет КПВВ "Еленовка", которое соединено с КПВВ "Новотроицкое со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" ДНР.

Ожидается, что пропускать людей будут с 9:00 до 18:00. Также в "ДНР" озвучили свои условия для пересечения линии разграничения:

для въезда на необходимо обязательно разрешение "Межведомственного оперативного штаба ДНР";

для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;

все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях "ДНР".

Также в "ДНР" отметили, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд сообщат дополнительно.

Напомним, что 13 июля "ДНР" также на один день открыла пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка".

Также мы сообщали, что на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина.