"ДНР" на один день открыла КПВВ "Еленовка-Новотроицкое". В "республику" пускают через 14-дневную обсервацию
В пятницу, 17 июля, неподконтрольная Украине часть Донбасса со своей стороны на один день откроет КПВВ "Еленовка", которое соединено с КПВВ "Новотроицкое со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" ДНР.
Ожидается, что пропускать людей будут с 9:00 до 18:00. Также в "ДНР" озвучили свои условия для пересечения линии разграничения:
- для въезда на необходимо обязательно разрешение "Межведомственного оперативного штаба ДНР";
- для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;
- все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях "ДНР".
Также в "ДНР" отметили, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд сообщат дополнительно.
Напомним, что 13 июля "ДНР" также на один день открыла пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка".
Также мы сообщали, что на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина.
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