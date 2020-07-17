КПВВ будет пропускать граждан сегодня с 9:00 до 18:00. Фото: t.me/blokpostdonbasschanel

В пятницу, 17 июля, неподконтрольная Украине часть Донбасса со своей стороны на один день откроет КПВВ "Еленовка", которое соединено с КПВВ "Новотроицкое со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" ДНР.  

Ожидается, что пропускать людей будут с 9:00 до 18:00. Также в "ДНР" озвучили свои условия для пересечения линии разграничения:

  • для въезда на необходимо обязательно разрешение "Межведомственного оперативного штаба ДНР";
  • для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;
  • все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях "ДНР".

Также в "ДНР" отметили, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд сообщат дополнительно.

Напомним, что 13 июля "ДНР" также на один день открыла пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка".

Также мы сообщали, что на КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина.

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