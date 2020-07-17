В Беларуси на президентских выборах главных оппонентом Александра Лукашенко станет Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, который сам не смог податься в кандидаты из-за ареста на пикете в конце мая.

Двух других противников - банкира Виктора Бабарико и предпринимателя, бывшего президента Валерия Цепкало - в ЦИК не зарегистрировали, сославшись на то, что они не сумели собрать необходимое количество достоверных подписей в поддержку своего выдвижения, а также на недочеты в декларациях.

Бабарико как и Тихановский находится в СИЗО - его обвинили в отмывании денег.

Жалобы кандидатов суды отклонили, несколько тысяч их сторонников также пожаловались в ЦИК, но там это назвали политической срежисированной акцией.

По итогу группа поддержки снятых кандидатов пыталась бунтовать на улицах (причем не только в Минске, а и в других городах).

Вечером 14 июля тысячи недовольных вышли на улицы городов Беларуси. Протестующие выстраивались в «цепи солидарности», проезжающие мимо автомобили сигналили, а люди в ответ хлопали в ладоши.

Бунт закончился той же ночью жесткими задержаниями - милиция повязала несколько сотен человек, часть из них отпустили, часть оштрафовали и посадили на 15 суток.

Что происходит в Беларуси меньше чем за месяц о назначенных на 9 августа выборов, выясняла "Страна".

Три дамы против Бацьки

На пост главы Беларуси баллотируются пятеро кандидатов. Кроме Лукашенко и Тихановской, зарегистрированы также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и экс-депутат Анна Канопацкая, которую считают близкой к власти, и лидер партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень.

Но реальная борьба, повторимся, будет между Тихановской и Лукашенко.

К штабу Тихановской присоединились исключенные из гонки команды Бабарико и Цепкало, которые также возглавляют женщины - Вероника Цепкало (жена Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (глава штаба Виктора Бабарико).

Женщины опубликовали в соцсетях совместное фото, на котором Тихановская показывает сжатый кулак, Колесникова - сердечко из рук, а Цепкало - знак победы.

В интернете женский союз вызвал многочисленные комментарии. Пользователи пишут о "женской революции" и называют троицу "белорусскими Валькириями" (в скандинавской мифологии - дочери воинов).

Тихановская сдала в ЦИК около 110 тысяч подписей.

Во время сбора голосов жена блогера жаловалась на угрозы в связи с кампанией, и не исключала выхода из президентской гонки.

"У меня есть выбор: дети или дальнейшая борьба (у пары двое детей 4 и 10 лет, - прим. ред.). Думаю, мой выбор будет очевиден. Я прошу вас отнестись к любому из моих решений с пониманием. Я хочу сказать, что если бы Сергей был свободен, он бы сказал не сдаваться".

Но позже она заявила, что продолжать участие в избирательной кампании, несмотря на угрозы, потому что только так сможет помочь мужу.

Светлана Тихановская

Тихановская, которой теперь помогают Цепкало и Бабарико, обещает в случае победы освободить всех политзаключенных и провести новые выборы после 9 августа.

Жену блогера, выпускницу пединститута, называют главной неожиданностью президентской кампании.

"Людей давно уже никто не спрашивает, как им живется. Никто ими не интересуется. Никто с ними не разговаривает. Только издают всякие указы и декреты, от которых становится еще тяжелее жить, но люди приноравливаются. В любом чиновничьем кабинете чувствуешь себя врагом государства", - критиковала Тихановская нынешнюю власть в интервью "Новой газете".

Сам Бацька решил потроллить свою соперницу и сказал, что, по его мнению, в президенты нужно выбирать только тех, кто отслужил в армии.

"Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее", - сказал Лукашенко.

Также он продолжает свою риторику о том, что Беларусь подвергается давлению с двух сторон, а он один борется за суверенитет.

"Попали мы в очень серьезную ситуацию. С одной стороны Россия с ее позицией "не потерять, наклонить и пристегнуть", с другой - демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений", — сказал Бацька.

"Лукашенко может помешать лишь переворот"

Среди оппозиционно настроенных белорусов Лукашенко обзывают "трехпроцентным тараканом" - "тараканом" из-за усов (активисты даже устраивали "тапочную революцию" против него), а трехпроцентным - из-за якобы рейтинга поддержки в 3%, которые дают ему интернет-опросы).

Эксперты, впрочем, говорят, что об "уничтожении" Бацьки говорить вряд ли приходится, а его шансы на победу расценивают как близкие к 100%. Другое дело, что будет после выборов.

"У жены Тихановского шансов на победу практически нет. Вопрос только в том, сможет ли оппозиция в этот раз показать результат хотя бы более 10%, какую-то существенную социальную поддержку. Более того, становится понятно, что у Лукашенко как минимум три оппонента с одинаковым мировоззрением или их поддерживают из одних и тех же источников - внутренних и внешних сил. И в этой ситуации Лукашенко будет намного проще бороться с Тихановской. Жена блогера не является выходцем из политического истеблишмента, в отличие от того же Бабарико. И даже с этой точки зрения она не представляет угрозы для Лукашенко. Электоральная и избирательная ситуация в Беларуси складывается по стандартному сценарию, при котором есть малопонятные и никому неизвестные оппозиционеры с радикальным имиджем и обвинениями в поддержке извне, и нынешний глава государства. Если не случатся массовые протесты или переворот в белорусских элитах, то Лукашенко однозначно победит на президентских выборах", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Другой вопрос, что массовые протесты могут случиться после выборов. Причем, как видно по акциям, которые были на этой неделе после снятия с выборов Бабарико, их масштаб будет больше, чем все то, что видела страна до сих пор.

"Во-первых, акции идут во многих городах, а не только в Минске. И это уже колоссальное напряжение для всей правоохранительной системы, - сказал "Стране" источник в политических кругах Белоруссии. - Во-вторых, они более многочисленные, чем раньше. Главный мобилизационный резерв - тысячи белорусов, которые работали за границей, а после начала эпидемии коронавируса вынужденно вернулись домой. Они привыкли к другим порядкам и привыкли жить в других условиях. Это очень питательная среда для бунта. В-третьих, среди противников Лукашенко распространено мнение, что это "последний и решительный бой". А потому уже по последним акциям протеста видно их ожесточение. Впервые пожалуй люди нападают на силовиков. Для Беларуси это что-то новое. При этом, безусловно, Лукашенко в разы более популярен, чем Тихановская и даже без всяких накруток, вполне возможно, победит в первом туре. Но тут вопрос не в том, как проголосуют и даже не в том, как посчитают (все понимают, что посчитают в пользу Лукашенко). А признает ли оппозиция эти результаты. Пока все идет к тому, что не признает. А значит будут уличные акции".

По мнению источника, еще одним фактором нервозности является позиция России.

"Даже не позиция России, а то, как ее подает сам Лукашенко. Бацька любит в последнее время себя показывать жертвой давления с двух сторон - и России, и Запада. Постоянно говорит, что Москва хочет его "нагнуть". Но это дает обратный эффект, так как у части общества, а особенно у силовиков, появляется чувство неуверенности в том, что Бацька сможет справится с таким давлением, если даже Россия против него. При этом нет каких-то доказательств того, что Россия поддерживает оппозицию. Оппозицию, как и прежде, поддерживает Запад и созданная им инфраструктура. А Россия просто ждет, что после массовых поствыборных волнений и их подавления у Бацьки закончится возможность заигрывания с Западом и можно будет вернуться к разговору об углублении интеграции. Но если начнется серьезный замес и вдруг возникнет угроза свержения Лукашенко, то Россия с большой долей вероятности его прямо поддержит", - полагает источник.

К слову, Россия уже действительно уже официально заявила, что не заинтересована в белорусском Майдане.

"В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких "майданах", ни в каких киевских сценариях в Беларуси, - сказал Руденко. - То, что произошло в Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны - Беларуси", - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.