Владимир Лозинский, знаменитый игрок киевского "Динамо", умер 17 июля. Экс-футболисту было 65 лет, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

О смерти известного "динамовца" в Facebook сообщил экс-президент ПФЛ Святослав Сирота.

"Владимир Федорович Лозинский (1955 - 2020). Вечная память", - написал он.

Отметим, Лозинский играл за "Динамо" с 1974 по 1984 годы. Он выиграл с командой девять титулов, включая три золота чемпионата СССР.

После футболист играл за харьковский "Металлист", киевский СКА, "Кривбасс" и "Кремень". В составе сборной СССР Лозинский провел 4 матча. После завершения карьеры футболиста он работал тренером. С начала 2020 года Лозинский возглавлял ветеранскую сборную Украины.

Напомним, 9 июля умер бывший тренер "Шахтера" и сборной СССР Владимир Сальков.

Также мы писали, что в начале июля умер выдающийся футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин.