Национальный банк Украины намерен продать на аукционе движимое имущество, учитываемое на балансе регулятора. Торги назначены на 4 августа текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Департамент закупок и продаж в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 10 июля 2020 года № 456-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукционов на сайте Zakupki.prom.ua собственного движимого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ планирует продать:

- подъемное оборудование Национального банка Украины (краны) 6 ед. и факсы 28 ед., общим количеством 34 ед.;

- производственно-технологическое оборудование Национального банка Украины (станки, печатное оборудование), общим количеством 7 ед.;

- машины для сортировки банкнот BPS-204 в количестве 16 ед.;

- новый станок вальцешлифовальный HERKULES WSE 180XP00.

Как сообщается, дата проведения электронных торгов назначена на 4 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что Нацбанк продал на аукционе золотые памятные монеты. Общая стоимость приобретенных монет составила более 1,4 млн грн.