В последнее время Служба безопасности Украины активизировалась на ниве поиска "врагов народа".

Речь о вещах, которые не касаются классического шпионажа или диверсионной деятельности. Участились случаи уголовных дел по мотивам скорее идеологическим - за "неправильные" книги, посты в соцсетях и даже "не такие" медали с юбилеем Победы.

Эта практика расцвела еще при Петре Порошенко. Тогда кого-то задерживали едва ли не каждую неделю, причем большая часть этих историй так и не дошла до судебных приговоров. Отчасти потому, что многих подследственных отправили на обмен в Россию или "ЛДНР". То есть таким нехитрым путем пополнялся "обменный фонд".

Надежд на то, что с приходом Зеленского эта практика закончится, было много - ведь президент назначает главу СБУ и его заместителей. И одно время власти действительно "прикрутили" запал борьбы с "внутренним врагом".

Однако уже весной ООН выпустила отчет, в котором обвинила СБУ в пытках и прочих издевательствах над жителями Донбасса. А за последние недели произошло много случаев, которые подтверждают - возвращаются практики спецслужбы времен бывшего президента.

"Страна" собрала все последние инциденты с участием СБУ и "врагов народа".

Разоблачение пенсионера в библиотеке

Сегодня, 17 июля, полиция сообщила о подозрении 73-летнему пенсионеру из поселка Песочин в Харьковской области, который написал, издал и передал в харьковскую библиотеку книгу содержащую признаки разжигания межнациональной розни. Это установила лингвистическая экспертиза. А разоблачили "нарушителя" в местном СБУ.

"В данном издании отражены языковые признаки разжигания вражды между жителями Украины на языковой, культурной, национальной и идеологической почве", - сообщили в Нацполиции.

Пенсионеру инкриминировали ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Наказание предусматривает штраф от 3400 до 8500 грн либо ограничение свободы сроком до 5 лет.

Как СБУ изъяло медали в честь 75-летия Победы

Еще один случай в Харьковской области произошел в ночь с 12 на 13 июля. По возвращению из Белгородской области, где в деревне Прохоровка отмечали годовщину Курского сражения, был задержан бывший замдиректор с харьковского "Завода им. Малышева" Михаил Исаев.

У ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане, изъяли 50 медалей "75 лет Великой Победы", предназначенных для ветеранов города Харькова.

Как сообщил глава Харьковской городской организации "Оппозиционная Платформа- За Жизнь" Андрей Лесик Исаев был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ, в возрасте 90 лет.

По его словам, харьковскую делегацию "больше 10 часов промурыжили работники СБУ на границе". А Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) за что грозит от 5 лет с конфискацией.

В СБУ подтвердили, что изъяли медали в рамках совместной спецоперации с государственной фискальной службой в Харьковской области. А также, что оперативники СБУ и работники таможни изъяли и удостоверения к медалям, выданные российской организацией "Международный союз советских офицеров".

Те самые изъятые медали. Фото: Facebook/Андрей Лесик

Куратор "ДНР" в Киеве

В июле СБУ отчиталось, что в Киеве поймали куратора "ДНР" - гражданина Артема Николаевича К. По версии Службы безопасности, в 2014-20 годах он был одним из "кураторов" руководителей "ДНР" по линии Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ. А также принимал активное участие в создании разведки "ДНР".

Задержанный, как утверждают в СБУ, руководил агентурной сетью. По его приказам был совершен ряд диверсий на подконтрольной Украине территории. Каких именно - в спецслужбе не уточнили.

В качестве примера СБУ обнародовали записи телефонных разговоров, где гражданин К. раскрывал детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" "ДНР". В частности, упоминал фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, а также помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

В СБУ обнародовали также записи разговоров задержанного с генерал-майором ГРУ РФ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса малазийского "Боинга", рейс MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Задержанному инкриминируют создание террористической группы (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Что делал в Киеве столь высокопоставленный "агент ГРУ" в СБУ не сообщили. Хотя судя по резонансности обвинений, подробностей могло быть больше - ведь дело тянет на "разоблачение века".

Сепаратисты в Запорожье

В этом месяце СБУ задержала сепаратистов и в Запорожье. По данным правоохранителей, задержанные агитировали за создание "Запорожской народной республики" и пропагандировали "русскую весну".

По данным предварительного следствия, после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 злоумышленники выехали в Луганск, где сначала помогали сепаратистам обустраивать блокпосты и баррикады вокруг захваченных админзданий, а потом стали сотрудничать с силовиками "ЛДНР".

Трое задержанных в Запорожье. Фото: СБУ

В СБУ сообщили, что задержанные вернулись в Запорожье, где распространяли "деструктивные материалы" с призывами к свержению конституционного строя и созданию "ЗНР". По месту жительства у них изъяли телефоны, медали и нагрудные знаки "ЛДНР", сепаратистскую и коммунистическую символику.

В отношении троих задержанных открыли производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы до 5-10 лет с конфискацией имущества.

Ботофермы и интернет-агитаторы от Киева до Жашкова

В июне киберспециалисты СБУ сообщили, что блокировали работу ботоферм по всей Украине - в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Как заявили правоохранители, ботофермами управляли из России, а возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов.

"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть" - заявили в СБУ.

СБУ разоблачил ботофермы. Фото: СБУ

В рамках уголовных производств были проведены одновременные обыски по 12 адресам. Были изъяты более 40 000 SIM-карт.

Также в июне в СБУ отчитались, что за три месяца разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб создавали панические настроения в обществе. География самая широкая - Киев, Одесса, Днепр, Львов, Херсон, Полтава, Кропивницкий, Конотоп, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Жашков, Чернигов и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Всего за время карантина в СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ, разоблачили 393 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них 173 человека привлекли к админответственности за распространение слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

В 2019-2020 годах суды вынесли 26 обвинительных приговоров в отношении "интернет-пропагандистов".

Что именно пропагандировали в интернете - осталось за кадром. Как и ответ на вопрос - зачем российским спецслужбам держать ботофермы в Украине, где их может накрыть бдительная СБУ. Имея общность языка, это куда проще сделать в самой России - или, скажем, на Донбассе или в Крыму.

Также не приведено никаких доказательств связи с российскими спецслужбами - но это стало уже общим местом почти всех расследований, начатых в СБУ.

Возможно снова пополняют "обменный фонд", а возможно вся эта активность призвана успокоить националистов и показать, что Зеленский идет тем же магистральным курсом, что и его предшественник.