За последние сутки в Украине выявили 809 новых случаев коронавируса. Фото: facebook.com

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро 17 июля. С большим отрывом от всех в антирейтинге лидирует Львовская область (7 754 случая с начала эпидемии), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940). 
 
За последние сутки в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавирусной болезни.

Итак, вот данные по заражению Covid-19 в регионах Украины

  • Винницкая область - 2 253 случая;

  • Волынская область - 3 188 случаев;

  • Днепропетровская область - 1 174 случая;

  • Донецкая область - 781 случай;

  • Житомирская область - 1 580 случаев;

  • Закарпатская область - 4 229 случаев;

  • Запорожская область - 658 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 3 309 случаев;

  • Кировоградская область - 677 случаев;

  • г. Киев - 6 689 случаев;

  • Киевская область - 3 184 случая;

  • Львовская область - 7754 случая;

  • Луганская область - 100 случаев;

  • Николаевская область - 504 случая;

  • Одесская область - 2 435 случаев;

  • Полтавская область - 347 случаев;

  • Ровенская область - 4 940 случаев;

  • Сумская область - 352 случая;

  • Тернопольская область - 2 358 случаев;

  • Харьковская область - 2 909 случаев;

  • Херсонская область - 207 случаев;

  • Хмельницкая область - 942 случая;

  • Черновицкая область - 5 262 случая;

  • Черкасская область - 800 случаев;

  • Черниговская область - 632 случая.

На 17 июля (по состоянию на 09:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего в стране проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

Данные по коронавирусу на 17 июля

Данные на 17 июля по заражению Covid-19 в Украине

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