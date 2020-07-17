Минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро 17 июля. С большим отрывом от всех в антирейтинге лидирует Львовская область (7 754 случая с начала эпидемии), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940).



За последние сутки в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавирусной болезни.

Итак, вот данные по заражению Covid-19 в регионах Украины

Винницкая область - 2 253 случая;





Волынская область - 3 188 случаев;





Днепропетровская область - 1 174 случая;





Донецкая область - 781 случай;





Житомирская область - 1 580 случаев;





Закарпатская область - 4 229 случаев;





Запорожская область - 658 случаев;





Ивано-Франковская область - 3 309 случаев;





Кировоградская область - 677 случаев;





г. Киев - 6 689 случаев;





Киевская область - 3 184 случая;





Львовская область - 7754 случая;





Луганская область - 100 случаев;





Николаевская область - 504 случая;





Одесская область - 2 435 случаев;





Полтавская область - 347 случаев;





Ровенская область - 4 940 случаев;





Сумская область - 352 случая;





Тернопольская область - 2 358 случаев;





Харьковская область - 2 909 случаев;





Херсонская область - 207 случаев;





Хмельницкая область - 942 случая;





Черновицкая область - 5 262 случая;





Черкасская область - 800 случаев;





Черниговская область - 632 случая.

На 17 июля (по состоянию на 09:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего в стране проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

Ранее "Страна" писала о том, что к осени в Украине планируют вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также мы сообщали, что медики рассказали, что коронавирус не щадит не только стариков, но и детей.