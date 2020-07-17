Минздрав показал данные заболеваемости коронавирусом в регионах Украины на 17 июля
Минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро 17 июля. С большим отрывом от всех в антирейтинге лидирует Львовская область (7 754 случая с начала эпидемии), также в тройке - Киев (6 689) и Ровенская область (4 940).
За последние сутки в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавирусной болезни.
Итак, вот данные по заражению Covid-19 в регионах Украины
- Винницкая область - 2 253 случая;
- Волынская область - 3 188 случаев;
- Днепропетровская область - 1 174 случая;
- Донецкая область - 781 случай;
- Житомирская область - 1 580 случаев;
- Закарпатская область - 4 229 случаев;
- Запорожская область - 658 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3 309 случаев;
- Кировоградская область - 677 случаев;
- г. Киев - 6 689 случаев;
- Киевская область - 3 184 случая;
- Львовская область - 7754 случая;
- Луганская область - 100 случаев;
- Николаевская область - 504 случая;
- Одесская область - 2 435 случаев;
- Полтавская область - 347 случаев;
- Ровенская область - 4 940 случаев;
- Сумская область - 352 случая;
- Тернопольская область - 2 358 случаев;
- Харьковская область - 2 909 случаев;
- Херсонская область - 207 случаев;
- Хмельницкая область - 942 случая;
- Черновицкая область - 5 262 случая;
- Черкасская область - 800 случаев;
- Черниговская область - 632 случая.
На 17 июля (по состоянию на 09:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего в стране проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.
Ранее "Страна" писала о том, что к осени в Украине планируют вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.
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