В четверг, 17 июля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что призыв в армию для молодых людей возраста 18 и 19 лет будет осуществляться только на добровольной основе. А сдвинутый из-за пандемии Covid-19 весенний призыв 2020 закончится 31 июля.

Об этом он заявил в Раде выступая на часе вопросов к правительству.

"Что касается призыва на срочную военную службу в мае-июле этого года (весенний призыв - Ред.). Призыв будет продолжаться до 31 июля 2020", - сказал он.

Также он заявил, что все желающие учиться на магистра должны подать соответствующие документы в военкомат из университета, что позволит дать им отсрочку от призыва до осени 2020.

"В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций Министерство обороны предлагает обращаться на нашу "горячую линию". Телефоны есть на сайте Минобороны. Каждый случай нарушения прав получателей образования тщательно рассматривается и виновные будут привлечены к ответственности", - добавил министр обороны Украины.

Он отдельно коснулся особенностей призыва выпускников школ, т.е. лиц до 20 лет.

"Выпускники школ абсолютно без помех могут реализовать свое право на продолжение образования. Правительство приняло решение, что граждане возрастом 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - сказал Андрей Таран.

Напомним, что согласно нормам действующего законодательства Украины, молодые люди данного возраста до 20 лет имеют право отказаться от прохождения военной срочной службы при подачи соответствующего заявления (с подписью) либо лично в военкомат, либо отправить его туда заказным письмом.

Образец такого заявления можно найти здесь.

Всего в 2020 году в армию планируют призвать 16 460 лиц всех призывных возрастов, в т.ч. в ВСУ - 9 000 человек, в Нацгвардию - 5 460 людей, в Государственную пограничную службу Украины - 1300 лиц, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

По состоянию на 17 июля с военных комиссариатов для комплектования ВСУ и других военных подразделений было направлено 9 465 человек, что является 57,5% от общего плана. В том числе конкретно для ВСУ - 4780 человек.

Как сообщала "Страна", на Майдане Незалежности попрощались с погибшим на Донбассе атошником. На траурной церемонии присутствовали министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко и министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Напомним, что один из абитуриентов рассказал, как его удерживают в киевском военкомате и хотят отправить в армию.