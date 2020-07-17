В России 17 июля объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Впрочем, по данным министра обороны Украины Андрея Тарана, опасности для Украины в данный момент действия вооруженных сил РФ на админгранице аннексированного Крыма не представляют.

"В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - заявил глава Министерства обороны на часе вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 17 июля.

Также, по его словам, не замечены признаки реальной подготовки вооруженных сил РФ к вооруженному наступлению во время проведения учений "Кавказ-2020".

К внезапной проверке в России привлечены 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Ее объявили по приказу Владимира Путина. Цель проверки - оценить способность обеспечить безопасность на юго-западе и уровень подготовки к учению "Кавказ-2020", как передает РИА Новости в Телеграм-канале.





Напомним, ВСУ наращивали силы в направлении Крыма из-за возможного вторжения России.

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