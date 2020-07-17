Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко - Ред.) во время вечеринки в честь 15-летия шоу-программы "Светская жизнь" заявила, что слушает новые пленки нардепа Андрея Деркача. Отметим, в них он публиковал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Наглый" телеведущего, журналиста и блогера Максима Назарова.

Так, Верка Сердючка, в ходе общения на сцене с ведущей программы Катей Осадчей рассказала, что слушает пленки Деркача. "Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes (плеер для воспроизведения музыки и фильмов от компании Apple - Ред.) новый альбом. Жму твою руку и обнимаю", - сказала исполнительница.

Напомним, 9 июля народный депутат Андрей Деркач опубликовал очередные пленки разговоров Порошенко. В соц.сетях наиболее обсуждаемой оказалась запись разговора экс-президента с главой РФ Владимиром Путиным, в котором оба президента вполне себе мило общаются.

Также была опубликована не менее интересна еще одна запись - беседа Порошенко и вице-президента США Байдена о событиях в Крыму августа 2016 года, где Россия накануне обезвредила две группы украинских диверсантов.