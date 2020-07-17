Утром в пятницу, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения. Он выразил ей благодарность за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - говорится в опубликованном сообщении.

Канцлеру Германии исполнилось 66 лет.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Как сообщала "Страна", ранее Владимир Путин по телефону с Ангелой Меркель обсудил Донбасс и Минские соглашения.

Напомним, что канцлер Германии призвала достроить "Северный поток-2" несмотря на угрозы из США.