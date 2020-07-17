В пятницу, 17 июля, в шестую годовщину с момента катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд по этому делу обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия.

Об этом Зеленский написал на странице в Facebook.

"Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек – все пассажиры и весь экипаж. С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде", - сообщил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

"Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание. Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, 8 июня в Нидерландах стартовал второй этап судебных слушаний о сбитом на Донбассе Boeing МН17.

Также мы писали, что Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл воздушное пространство на Донбассе в 2014 году.