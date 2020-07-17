Европейские границы откроются для Украины, если в течение 14-ти дней количество новых случаев Covid-19 в стране не превысит 460-480 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

По его словам, в нашей стране темпы распространения коронавируса за последние две недели превышают те нормы, которые для себя обозначили в странах Европы. Так, министр здравоохранения назвал основное условие открытия европейских границ для украинских туристов.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", – сказал он.

Напомним, ранее ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев. Так, в Евросоюз может открыть свои внешние границы только для граждан тех стран, где зафиксировано менее 20 заражений на 100 000 населения за последние 14 дней.

Также стоит отметить, что вчера, 16 июля, Совет Европейского Союза официально пересмотрел в который раз список стран, которым откроют границы. В него входят 13 стран, но Украины в нем нет. ЕС официально продлил запрет на визиты для граждан нашей страны еще на две недели.