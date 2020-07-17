В Украине 86 лабораторий делают тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

В Украине лаборатории делают порядка 14 тысяч тестов на коронавирус в день, к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое. 

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

По его словам, Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня в стране работает 86 лабораторий, которые делают такие тесты. 

При этом по состоянию на конец марта, когда карантин в стране длился уже несколько недель, делалось всего около 200-250 тестов в день.

"Сегодня мы делаем почти по 14 тысяч. Были три лаборатории, сейчас – 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю в KPI, чтобы на начало сентября мы имели в два раза большие мощности, чем те, которые есть сейчас", - сказал Степанов. 

Напомним, по состоянию на утро 17 июля число инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 809 человек.

Также мы писали, что Киевский лабораторный центр МОЗ Украины начал тестировать на коронавирус всех желающих.

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