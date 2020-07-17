С пятницы, 17 июля, в Сербии введены новые меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса типа Covid-19, по аналогии с Каталонией.

В Азербайджане и так действующий жесткий карантин продлили на две недели. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Сербии отныне и до особого распоряжения обязательно использование защитных масок во всех общественных местах - как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться 4 кв. м свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Ранее там вновь значительно осложнилась эпидемиологическая ситуация.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в столице Белграде и Нови Саде, где отмечен значительный рост числа инфицированных. Она связала увеличение числа зараженных Covid-19 с массовыми протестами, которые проходили с прошлых выходных на протяжении нескольких вечеров, в том числе и в этих городах. Протесты начались как раз после того, как власти страны объявили о планах усиления ограничительных мер в связи с распространением данного вида коронавируса.

Азербайджан

В свою очередь власти Азербайджана планируют продлить жесткий карантин из-за Covid-19 еще на две недели/

"За счет жесткого карантина нам удалось предотвратить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Это является свидетельством эффективности карантина. Поэтому мы планируем продлить жесткий карантин еще на две недели. Мы вынуждены пойти на это", - заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Шахмар Мовсумов.

При этом он выразил надежду на продолжение тенденции сокращения числа зараженных.

В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим из-за коронавируса. При этом в 16 городах и районах страны до 20 июля действует жесткий карантин, сопровождающийся значительными ограничениями для бизнеса и населения.

Общее число зараженных Covid-19 в жестко-карантинном Азербайджане на 16 июля 2020 составляет 26,165 тыс., в Сербии, где ранее действовали более мягкие ограничения, инфицированных около 20 000.

Как сообщала "Страна", за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 809 человек. По официальным данным всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 456 человек (прирост за сутки +11 человек), выздоровело 29 769 пациентов (+ 838 за сутки).

Напомним, что с начала пандемии Covid-19 в Украине, его выявили у 4 тысяч детей. Полтысячи были вынуждены лечиться в больницах, а каждые сутки заражается еще несколько десятков малышей.