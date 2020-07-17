Власти США обязали более половины из 50 штатов носить защитные маски. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением Covid-19.

Об этом сообщает ВВС, в пятницу, 17 июля.

"Более половины из 50 штатов США в настоящее время издали приказы о ношении масок, поскольку вспышка (Covid-19 - Ред.) продолжает бушевать по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последним из выпустивших приказ штатов стала Луизиана, теперь там обязательно носить маски в помещении. До этого губернатор Колорадо Джаред Полис приказал всем жителям штата, начиная с 10 лет, носить маски в публичных местах.

А в Джорджии, как сообщается, губернатор-республиканец Брайан Кемп подал иск, оспаривая полномочия мэра Атланты требовать ношения масок в городе.

Напомним, мы сообщали, что несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии надел маску на публике.

Стоит отметить, что ранее Трамп отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, маска - личный выбор каждого человека. Однако он заявлял журналистам, что во время посещения госпиталя будет в маске.