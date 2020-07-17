В пятницу, 17 июля на территории западных областей, где вчера объявили штормовое предупреждение, спасатели ликвидировали все последствия непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях остаются разрушенными 202,4 км автодорог, а также - 95 мостов в этих областях и во Львовской.

Кроме того, по данным ГСЧС, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях повреждено 549 км автодорог и 213 мостов. Силами ГСЧС спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

Как сообщается, за последние 24 часа в Ивано-Франковской области откачано 30 кубических метров воды из шести колодцев, проведено укрепление 270 м берегов, расчищено 300 м русел рек и 370 м автомобильных дорог. Всего последствиями непогоды занимались 34 человека и работали 17 единиц техники - среди них от ГСЧС 29 человек личного состава и 15 ед. техники.

Напомним, на этой неделе в Украине прошли масштабные грозы, улицы в некоторых городах затопило после сильных дождей. Мы публиковали видео затопленных после ливня улиц Запорожья, по которым плывут машины.

Также мы сообщали, что в Харькове в это время выпало до 150% месячной нормы осадков. Мы публиковали видео, на котором после сильного ливня местные жители решили поплавать на надувной лодке.