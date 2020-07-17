В пятницу, 17 июля, состоится очередное заседание Верховной Рады. На нем депутаты планируют рассмотреть проект постановления про сокращение количества районов в Украине и законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Кроме того, в первом чтении нардепы рассмотрят президентский законопроект об "инвестнянях". Во втором чтении Рада будет голосовать за проекты законов о Службе внешней разведки и оборонных закупках.

Также депутаты 17 июля намерены внести ряд изменений в Налоговый кодекс, Гражданский процессуальный кодекс.

Для включения в повестку дня и принятия решения депутатам предложен проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе.

Напомним, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля.

Также мы писали, что вчера, 16 июля, состоялось торжественное заседание Рады, на котором выступили Зеленский и Кравчук.