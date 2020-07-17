В Соединенных Штатах Америки суд отправил темнокожую девочку-подростка по имени Грейс в тюрьму за невыполнение домашнего задания.

Об этом сообщает издание Detroit Metro Times.

Отмечается, что 15-летняя девочка находилась на испытательном сроке после того, как в прошлом году была обвинена в краже и нападении. В мае текущего года суд в штате Мичиган воспринял невыполненное ею домашнее задание как нарушение условий испытательного срока и принял решение о заключении несовершеннолетней.

Сообщается, что у школьницы диагностирован синдром дефицита внимания, она испытывает трудности с концентрацией. На данный момент власти штата Мичиган призвали пересмотреть дело и освободить девушку из тюрьмы. Конгрессмен из Мичигана Бренда Лоуренс выступила в защиту Грейс. Она выразила обеспокоенность по поводу решения суда и потребовала, чтобы девочка не стала жертвой предвзятости со стороны правоохранительной системы, с которой приходится сталкиваться этническим меньшинствам. Очередное заседание суда по делу Грейс состоится 8 сентября.

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