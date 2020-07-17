Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на пост мэра Киева. Им стала нардеп Ирина Верещук. У которой уже есть опыт подобной работы - правда, конечно, не в масштабах столицы, а в небольшом городке Рава-Русская на границе с Россией.

"Страна" еще вчера днем рассказала, что кандидатуру Верещук поддерживают и во фракции, и в Офисе президента. И вечером, на партийных праймериз, это подтвердилось.

Ирина с большим отрывом обошла двух своих конкурентов - нардепов Дмитрия Гурина и Александра Дубинского - после чего ее лично представил президент.

Рассказываем, чем известна Ирина Верещук.

Мэр Равы-Русской

Ирине Верещук 40 лет. Она родилась в Раве-Русской Львовской области. Закончила университет "Львовская политехника", получила специальность военного переводчика и пять лет служила в армии на этой должности в офицерском звании.

Затем окончила Львовский госуниверситет по специальности "Правоведение". После чего стала юристом городского совета в Рава-Русской.

В 2009 году Верещук прошла стажировку в Кабмине Тимошенко и была зачислена в кадровый резерв. И уже при правительстве Азарова, в 2010 году, стала замглавы Жолковской районной администрации, где курировала гуманитарные вопросы.

В том же году Ирина Верещук была избрана мэром родного города и стала одним из самых молодых на тот момент градоначальников Украины - ей исполнилось 30 лет.

На этом посту Ирина действовала весьма активно и была известна далеко за пределами вверенного ей городка. Например, требовала для приграничных городов особого статуса. Особенно известной она стала после отказа Николая Азарова подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Верещук тогда обратилась к Евросоюзу с просьбой подписать такой договор отдельно с Рава-Русской.

Понятно, что это было физически невозможно, однако на теме Верещук "обозначилась" красиво.

17 февраля 2015 года Верещук подала в отставку, заявив о своем конфликте с "псевдопатриотами", которых она назвала такими же опасными для страны, как и противник на востоке.

Дело в том, что накануне ее обвинил в коррупции нардеп и бывший "сотник Майдана" Владимир Парасюк, который заявил примерно о том же, о чем говорила "Свобода" - мол, Верещук раздает своим родственникам земельные участки, а сама редко бывает на рабочем месте.

Ирина эти обвинения отрицала и обвинила Парасюка в угрозах ее жизни.

"Он рассказывал, что я раздаю землю в городе своим родственникам - пусть докажет это, я готова на суд. Он также сказал, что если генпрокурор не посадит мэра Равы-Русской, то он вместе с общиной размажет меня как размазывал людей на Майдане. Это его цитата, и я могу доказать этот факт", - говорила Верещук.

Верещук и Парасюк на выборах в Раду 2014 года баллотировались по одному мажоритарному округу. В парламент тогда попал сотник Майдана.

Депутат от "Слуги народа"

После отставки Ирина Верещук ушла в свободное плавание - училась в Польше, потом возглавила центр Балто-Черноморских исследований, комментируя процессы, идущие на этом географическом пространстве. Также в медийном поле она стала известна тем, что организовывала регулярные встречи бывших президентов стран Восточной Европы.

Вернулась она в большую политику уже в составе фракции "Слуги народа". В сентябре она стала представительницей Кабмина в Раде, но уже в ноябре покинула эту должность после того как отказалась голосовать за закон о продаже земли.

Сейчас Верещук работает в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Она исповедует более умеренные взгляды, чем многие ее коллеги по фракции. Например, Верещук заявляла, что Украину не ждут в НАТО.

Также она стала одной из немногих, кто посочувствовал жертвам трагедии 2 мая в Одессе и призвала попросить у них прощения - в том числе и у сторонников Антимайдана.

Ирина Верещук также часто критикует Петра Порошенко.

В начале июля она предположила, что посадку экс-президента тормозит договоряк между ним и новой властью, и раскритиковала действия прокуратуры, которая не смогла добиться для Порошенко меры пресечения.

Недавно в эфире "Свободы слова" Верещук напомнила Порошенко, что он поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в мае 2015 года, и с тех пор ни администрация президента, ни сам Порошенко этого не опроверг.

Детальнее об этой истории - в материале Опровержения нет. Как Порошенко Путина поздравлял с Днем России после начала войны на Донбассе.

То есть Ирина Верещук является одной из немногих "слуг народа", которые критикуют предыдущую власть и требуют посадок в этом направлении. Чем резко отличается от остальной части фракции - например, "соросят". С которыми у Верещук случались также конфликты.

В декабре 2019 года нардеп Макс Бужанский подрался в Раде с коллегой по фракции Гео Леросом, который в партийном чате позволил себе нецензурные высказывания в адрес Ирины Верещук.

"Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - объяснила ситуацию Ирина после стычки в парламенте.

В целом, Ирина Верещук выделяется среди прочих депутатов от "Слуги народа" своей активной позицией по многим вопросам. Также она является одним из немногих спикеров от партии, которые могут четко комментировать те или иные события. Сказывается наличие политического и административного опыта.

Семья

В декларации Ирины Верещук указан сын Олег и гражданский муж Михаил Кухаренко. Во Львове он известен как один из основателей Ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" (спецназ КГБ, потом СБУ).

Кухаренко, судя по декларации, и сейчас служит в воинской части Е6117 - это Центр специальных операций СБУ в Киеве, группа "Альфа".