Уже около 950 тысяч заказов на книгу племянницы президента США Мэри Трамп о жизни ее дяди-хозяина Белого дома оформили покупатели в электронном и аудио экземплярах, а также в печатной версии. Книга выходит в свет менее чем за полгода до ноябрьских выборов президента США.

Об этом передает американское издание The Hill со ссылкой на компанию-издателя Simon & Schuster.

На этой неделе Мэри Трамп в преддверии выхода книги дала интервью в эфире ABC News, в котором призвала своего родного дядю уйти в отставку с поста президента США.

Она заявила, что ее дядя из-за глубоких проблем в их семье сделался "совершенно неспособным руководить этой страной, и позволять ему это делать - опасно".

Мэри Трамп полагает, что в раннем детстве Дональд Трамп не получал достаточного количества любви и внимания со стороны родителей, поскольку его мать болела, а его отец был слишком занят бизнесом, чтобы уделять внимание детям. Поэтому она считает, что президент США в детстве и юношестве был эмоционально измучен.

"Дональд такой же, каким он был в возрасте трех лет: неспособный к личностному росту, учебе и развитию, неспособный контролировать эмоции, смягчать реакцию и воспринимать и синтезировать информацию. Дональд страдал от приступов депривации, котораые травмировали его на всю жизнь", - говорится в аннотации к книге. Мэри Трамп также пишет, что ее дядя оценивает людей в денежном эквиваленте.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году. Роберт Трамп, еще один ее дядя и брат президента США, подал иск с требованием запретить в судебном порядке публикацию книги, и суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.

В книге под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире" автор расскажет о том, в какие отношения складывались в семье, где рос будущий президент США.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп за 4 месяца до президентских выборов решил поменять руководителя своего избирательного штаба. Вместо Брэда Парскейла победу для нынешего главы Белого дома будет ковать Билл Стипен.

Аналогичная история произошла и в 2016 году, когда он из-за начатого в Украине скандала был вынужден снять с этой должности Пола Манафорта.