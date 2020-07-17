На границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева.

Об этом глава Харьковской городской организации "Оппозиционная Платформа- За Жизнь" Андрей Лесик написал в Facebook. По его словам, сотрудники СБУ изъяли у Исаева 50 медалей "75 лет Великой Победы" предназначенных для ветеранов города Харькова.

"Михаил Васильевич Исаев - мой друг, товарищ , единомышленник. В ночь с 12-13 июля, по возвращению из Белгородской области (77-я годовщина Курского сражения отмечалась в Прохоровке), был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ, в возрасте 90 лет.

Харьковскую делегацию больше 10 часов промурыжили работники СБУ на границе. Доблестные защитники безопасности изъяли 50 медалей "75 лет Великой Победы" предназначенных для ветеранов города Харькова. Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики ) - от 5 лет с конфискацией.

Это все, что нужно знать о работе СБУ времён Зеленского. ОПЗЖ будет защищать всеми законными методами наших ветеранов и наши символы Победы!", - написал Лесик.

В СБУ подтвердили информацию об изъятии медалей, в ходе совместной спецоперации управления CБУ и государственной фискальной службы в Харьковской области.

Оперативники СБУ и работники таможни изъяли также удостоверения к медалям, выданные российской организацией "Международный союз советских офицеров".

Ранее мы писали, что Госпогранслужба задержала украинца, который незаконно перевозил через границу в Польшу запрещенные предметы и документы с символикой СССР.