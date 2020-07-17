По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 809 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 57 264 с начала эпидемии. Вчера, 16 июля общее число зараженных в нашей стране составляло 56 455 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 456 человек (прирост за сутки +11 человек), выздоровело 29 769 пациентов (+ 838 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США экспериментальная вакцина выдала мощный ответ против Covid-19 у всех добровольцев

Так же мы приводили карту распространения коронавируса по областям Украины на 16 июля.

Кроме этого мы передавали заявление Трампа о том, что "в России удивились бы своей статистике Covid-19, если бы делали столько тестов как США".